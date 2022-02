Atelier d’écriture pour enfants – Jeudi 24 février Médiathèque Georges Wolinski Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Médiathèque Georges Wolinski, le jeudi 24 février à 10:00

L’atelier d’écriture junior fait son grand retour à la médiathèque ! Les enfants entre 8 et 11 ans vont pouvoir venir découvrir grâce à plusieurs jeux et petites activités comment utiliser les mots pour devenir de vrais petits écrivains en herbe. Un goûter sera offert aux participants, à dévorer tout en partageant leurs créations avec leurs camarades. _**Sur inscription auprès de la médiathèque**_ _**De 8 à 11 ans**_

Pour les petits écrivains en herbe Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

