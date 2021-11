Roscoff Bibliothèque municipale de Roscoff Finistère, Roscoff Atelier d’écriture pour enfants et parents Bibliothèque municipale de Roscoff Roscoff Catégories d’évènement: Finistère

Roscoff

Atelier d’écriture pour enfants et parents Bibliothèque municipale de Roscoff, 22 janvier 2022, Roscoff. Atelier d’écriture pour enfants et parents

Bibliothèque municipale de Roscoff, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00 limité à 16 personnes (8 couples parent/enfant)

Création d’un guirlande de « J’aime », sur le mode « Le livre des J’aime » de Soledad Bravi et Hervé Eparvier Bibliothèque municipale de Roscoff Rue Célestin Seité 29680 Roscoff Roscoff Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Roscoff Autres Lieu Bibliothèque municipale de Roscoff Adresse Rue Célestin Seité 29680 Roscoff Ville Roscoff lieuville Bibliothèque municipale de Roscoff Roscoff