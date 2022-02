Atelier d’écriture pour adultes la yourte, 18 février 2022, Mont.

la yourte, le vendredi 18 février à 14:30

L’Asbl « **L’Arbre à Palabres** » vous propose un _atelier d’écriture_ pour partager, trouver ou retrouver le plaisir d’écrire. Via des consignes d’écriture ludiques, nous aurons à cœur de titiller votre inspiration et de vous donner l’envie de bondir sur votre stylo pour laisser courir votre plume avec bonheur et créativité jusqu’au point final d’une production personnelle (et parfois collective). Et pour vous vous accompagner dans ce processus individuel et collectif, une musicienne se joint au groupe avec son instrument, le handpan, pour expérimenter ce que les sons peuvent apporter dans votre dynamique d’écriture. Animé par **Catherine Dhont** (logopède et animatrice en atelier d’écriture) et **Anne Dethier** (logopède et musicienne handpan). ***** _**Remarque importante :**_ _il n’est pas possible de se garer sur le lieu, merci de vous garer rue Tienne de Mont (places disponibles sur le bas-côté) c’est la première à gauche juste après notre lieu si vous arrivez en longeant le CHU de Mont-Godinne. Vous n’aurez que 3 minutes de marche._

20€/personne, maximum 8 participants, inscription sera valable après paiement sur le compte BE 36001895359081 en communication : Nom + Atelier écriture

la yourte rue du Cerisier 4 à Mont-Godinne Mont Dinant



