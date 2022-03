Atelier d’écriture polar Tilh Tilh Catégories d’évènement: Landes

Tilh

Atelier d’écriture polar Tilh, 9 avril 2022, Tilh. Atelier d’écriture polar Médiathèque de Tilh 57 avenue de la poste Tilh

2022-04-09 – 2022-04-09 Médiathèque de Tilh 57 avenue de la poste

Venez frissonnez du bout de votre plume lors d'un atelier d'écriture « polar » animé par Marie Cazalas, auteure de Rentrée mortelle dans les Landes (2020-Terre de l'Ouest) !

Médiathèque de Tilh 57 avenue de la poste Tilh

Tilh Landes