Mehdi Cayenne est un électron libre, un réel inclassable dans la francophonie internationale. Avec sa façon toute particulière d’aborder la langue, son album “Radio Batata” révèle des textes riches, et des grooves contagieux. Plus dansant, plus insolite, il synthétise des influences post-punk, pop et funk pour une œuvre moderne, sans équivalent dans le paysage actuel. Vous êtes passionné.e d’écriture ? Dans le cadre du Mois de la Francophonie, rejoignez-nous le 17.03 à 19h pour un atelier d’écriture poétique/slam en français avec Mehdi Cayenne. Laissez-vous emporter par son enthousiasme légendaire et vivez une expérience unique en compagnie de l’artiste ! En une séance, libérez votre créativité, écrivez vos propres textes et restituez vos créations avec les autres participant.e.s. **Programme :** 1 atelier virtuel le 17.03 de 19h à 20h30 45 min d’atelier d’écriture 15 min de pause 1h de restitution Sur inscription obligatoire pour des participant.e.s entre 8 et 18 ans : [reservation@canada-culture.org](mailto:reservation@canada-culture.org) Emplacement : Zoom – le lien d’accès sera envoyé aux participant.e.s inscrit.e.s

Evénement en ligne – Gratuit

