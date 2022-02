Atelier d’écriture poétique Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier d’écriture poétique Bibliothèque Jacqueline de Romilly, 23 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 23 mars 2022

de 16h00 à 17h30

gratuit

Atelier d’écriture « Poésie / Haïkus : Éphémère », proposé par Rémanence des mots. Un atelier d’écriture pour jouer avec les rimes et le sens des mots afin de faire résonner l’éphémère.Poésie et narration se rencontreront au gré des mots et d’insectes en tout genre. Cet atelier est proposé par Rémanence des mots, structure organisant des ateliers d’écriture et des formations au Centre de Paris. L’équipe est réunie autour d’une girafe pour cultiver le plaisir d’écrire. Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre Paris 75018

13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (542m) 95 : René Binet (Paris) (21m)

Contact : 0142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre/ Littérature;Atelier

