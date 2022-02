Atelier d’écriture poésie Saint-Maurice-l’Exil Saint-Maurice-l'Exil Catégories d’évènement: Isère

Saint-Maurice-l'Exil

Atelier d’écriture poésie Saint-Maurice-l’Exil, 29 janvier 2022, Saint-Maurice-l'Exil. Atelier d’écriture poésie Rue de la Commune 1871 Médiathèque ECuME Saint-Maurice-l’Exil

2022-01-29 10:00:00 – 2022-01-29 12:00:00 Rue de la Commune 1871 Médiathèque ECuME

Saint-Maurice-l’Exil Isère Atelier d’écriture de poésie pour adultes et adolescents à partir de 15 ans, menés par les poètes Mohamed El Amraoui et Dimitri Porcu. mediatheque.ecume@reseau-ecume.fr +33 4 74 86 20 26 https://www.reseau-ecume.fr/ Rue de la Commune 1871 Médiathèque ECuME Saint-Maurice-l’Exil

