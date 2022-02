Atelier d’écriture « Poésie en flacon » Bibliothèque Buffon Paris Catégorie d’évènement: Paris

Bibliothèque Buffon, le vendredi 18 mars à 17:00

Mode d’emploi : * Munissez-vous d’un stylo, un crayon ou un clavier. * Cueillez l’essentiel dans vos souvenirs. * Produisez l’éphémère et donnez-lui un accent d’éternité sur papier. ► Pré-requis : Aucun, seulement le désir d’écrire ! L’atelier d’écriture créative consiste à apporter une suite de contraintes progressives, suivies de temps de lecture des textes. A Rémanence des mots, cultivons l’art du brouillon ! Nous aborderons de courts et brefs poèmes de type haïku. Vous créerez des textes ludiques qui joueront avec le langage en le faisant sonner et vivre.

Entrée dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée au 01 53 09 26 10 ou sur bibliotheque.goutte-dor@paris.fr

Dans le cadre de la manifestation « Dis-moi dix mots » qui met la langue française à l’honneur, Rémanence des mots propose un atelier d’écriture créative : POÉSIE EN FLACON ! Bibliothèque Buffon 15 bis Rue Buffon, 75005 Paris Paris Quartier du Jardin des Plantes

2022-03-18T17:00:00 2022-03-18T19:00:00

Bibliothèque Buffon
15 bis Rue Buffon, 75005 Paris
Paris

