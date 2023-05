Atelier d’écriture petits papiers L’Atelier sous les Toits Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier d’écriture petits papiers L’Atelier sous les Toits, 1 octobre 2022, Paris. Le samedi 24 juin 2023

de 14h00 à 18h30

Le samedi 27 mai 2023

de 14h00 à 18h30

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant 45 € / samedi

Un atelier d’écriture le samedi après-midi, une fois par mois pour écrire plus longtemps. Aller plus loin dans la liberté de l’écriture. Produire davantage, plusieurs textes ou un seul développé toute l’après-midi. Cet atelier s’adresse à ceux qui ont déjà l’expérience de l’atelier d’écriture. Au démarrage, chacun griffonne une multitude de petits papiers qui amorcent le travail de l’écriture. Au fil de l’après-midi, on puise dans cette réserve collective pour relancer son inspiration. Les lectures ponctuent les temps d’écriture qui s’allongent au fur et à mesure. En fin d’après-midi, réflexions croisées sur l’écriture de chacun. Un atelier pour donner libre cours à sa plume. Public Adultes

8 personnes maximum

Pré-requis : expérience de l’atelier d’écriture L’Atelier sous les Toits 84 rue de Charenton 75012 Paris Contact : http://lateliersouslestoits.free.fr 01 43 41 48 72 lateliersouslestoits@free.fr http://lateliersouslestoits.free.fr/atelier-ecriture-petits-papiers.html

