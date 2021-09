Atelier d’écriture PEROU, Navire Avenir Lafayette Anticipations, 25 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 25 au 26 septembre 2021 :

samedi, dimanche de 14h à 18h

gratuit

Atelier-performance d’écriture et de lecture publique mené par Sébastien Thiéry avec Noémie Ksicova et Yves-Noël Genod dans le cadre de l’inscription des actes d’hospitalité au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Le PEROU – Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines – œuvre à collecter, écrire et mettre en partage les formidables gestes d’hospitalité qui se déploient aux quatre coins de nos métropoles.

Loin du récit réducteur qui relègue les personnes réfugiées ou exilées à une nomenclature et à des données chiffrées, le PEROU prend acte des innombrables parcours de vie qui sont les leurs et des actes hospitaliers, et vitaux, qui se tissent entre tou.te.s.

Pour qu’ils soient sus et non plus tus, le PEROU a lancé un chantier naval visant à concevoir et mettre à flot à l’horizon 2024 un bateau de sauvetage en mer, lieu d’accueil et de soin, lieu manifeste et témoin, œuvre collective qui articule l’ingénierie propre au chantier naval et les multiples échos qu’un tel projet interroge et requiert : formalisations juridiques, traductions artistiques, force motrice de l’idée même et de sa réalisation.

Dans ce processus au long cours, le PEROU fait escale à Lafayette Anticipations et propose un atelier d’écriture et de lecture publique du futur discours d’inauguration de ce NAVIRE AVENIR. Partant d’une trame co-écrite par Sébastien Thiéry, coordinateur des actions du PEROU, et l’autrice Marielle Macé, les participant.e.s transformeront, amenderont, écriront un discours, leur discours commun, qu’il.elle.s donneront à entendre au public, avec la complicité d’un.e artiste invité.e. Nul doute que ces mots partagés nous projetterons dans un avenir enfin riche de nos engouements.

Samedi 25 septembre de 14h à 18h avec Sébastien Thiéry et la metteuse en scène Noémie Ksicova

Lecture publique à 17h15 (durée : 25 minutes)

Dimanche 26 septembre de 14h à 19h avec Sébastien Thiéry et le metteur en scène Yves-Noël Genod

Lecture publique à 16h15 et à 18h30 (durée : 25 minutes)

Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre Paris 75004

11 : Rambuteau (263m) 1, 11 : Hôtel de Ville (364m)



Date complète :

