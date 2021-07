Issy-les-Moulineaux Espace Andrée Chedid Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Atelier d’écriture : Patrimoines en poésie Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Espace Andrée Chedid, le samedi 18 septembre à 10:00

Tu as entre 8 et 12 ans ! Tu es sensible à la beauté d’un monument, d’un parc, d’une sculpture d’un tableau situé en Ile de France. Ton poème remportera peut-être le concours Patrimoines en Poésie, organisé par la Région Ile-de-France et la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France du 18 septembre au 15 décembre 2021. La remise des prix aura lieu en mars 2022, à l’occasion du Printemps des Poètes. Cet atelier te permettra de t’exercer, de bénéficier de conseils… Des ateliers seront ouverts aux enfants des accueils de loisirs élémentaires sur d’autres thématiques.

Entrée libre sur inscription

Atelier de créations poétiques pour les 8-12 ans Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:15:00

