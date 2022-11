Atelier d’écriture participatif : les futurs en récit Le Ground Control Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier d’écriture participatif : les futurs en récit Le Ground Control, 19 novembre 2022, Paris. Le samedi 19 novembre 2022

de 17h30 à 19h00

. gratuit Dans le cadre du Festival Felipé, Alternatiba Paris vous propose de venir imaginer et écrire un futur désirable. A vos plumes ! Comment sortir de l’immobilisme de notre société piégée par un la routine de la consommation et du productivisme ? Grâce à la fiction ! Libérez votre imagination grâce à un atelier où vous serez guidé pour inventer une histoire courte, et choisissez un futur où l’on se pose d’autres problèmes… parce qu’on aura réussi à résoudre les crises écologiques de notre présent. Ce temps créatif s’invite sur le terrain de la lutte des imaginaires et vous propose de mettre votre plume au service de la transition écologique. Evènement organisé dans le cadre du Festival du livre de la presse et de l’écologie et de la sortie du livre Notre grand pari Le Ground Control 81 rue du Charolais 75012 Paris Contact : https://www.festival-livre-presse-ecologie.org/atelier-decriture-participatif-les-futurs-en-recit-19-novembre/ https://www.facebook.com/Felipecologie https://www.facebook.com/Felipecologie https://www.festival-livre-presse-ecologie.org/atelier-decriture-participatif-les-futurs-en-recit-19-novembre/

Festival Felipé

