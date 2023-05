Atelier d’écriture parent-enfant L’Atelier sous les Toits, 18 septembre 2022, Paris.

Le dimanche 18 juin 2023

de 10h30 à 12h30

.Tout public. A partir de 9 ans. Jusqu’à 14 ans. payant 45 € / atelier pour le duo parent-enfant

Un atelier d’écriture intergénérationnel, à partager en famille avec un enfant de 9 à 14 ans. Venez jouer avec les mots, raconter des histoires et des fantaisies, dans l’intimité d’un petit groupe sympathique et bienveillant.

Parent, grand-parent, oncle ou tante, cet atelier ludique vous permet de partager le plaisir de l’écriture et la joie de l’imagination. Spontanéité, écoute et surprises : une façon originale et inventive de revisiter la relation parent-enfant, de s’exprimer et de s’amuser ensemble. On vient dans cet atelier créatif en s’inscrivant à la séance de son choix.

Au menu : des jeux d’écriture, de l’interaction et des échanges. Chacun écrit et lit son texte, puis le groupe échange dans la même convivialité.

un enfant de 9 à 14 ans + un parent.

4 familles maximum

Pré-requis : pouvoir écrire

L’Atelier sous les Toits 84 rue de Charenton 75012 Paris

Contact : http://lateliersouslestoits.free.fr 01 43 41 48 72 lateliersouslestoits@free.fr http://lateliersouslestoits.free.fr

