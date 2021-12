Atelier d’écriture par Gérard Guillet – Les personnages dans la nouvelle Médiathèque Samuel Beckett, 5 février 2022, Guérande.

Atelier d’écriture par Gérard Guillet – Les personnages dans la nouvelle

le samedi 5 février 2022 à Médiathèque Samuel Beckett

Mon personnage de nouvelle est-il crédible ? Comment et pourquoi définir nos personnages de roman ? Pour que nos héros et nos personnages de roman soient crédibles, attachants ou détestables, les définir s’impose. Donner un nom, une personnalité, des caractéristiques auront leur importance dans le récit et le contact avec le lecteur. Leurs goûts et préférences, leurs manies, leurs dispositions etc. devront capter rapidement l’intérêt… car la nouvelle est un genre de fiction courte ! Gérard Guillet, né en pays nazairien, n’est jamais très loin de la mer, présente dans la plupart de ses écrits. Vivant à Nantes, sa plume le mène d’Haïti à Madagascar et un peu partout sur les rivages de l’Ouest. Théâtre, romans pour la jeunesse, il soulève le coin des voiles pour profiter des rêves et de l’invisible qui façonnent les vies humaines. Il aime partager sa passion d’écrire, en ateliers et rencontres. Blog de Gérard Guillet Pour ados-adultes.

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne, Salle Perceval 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T10:00:00 2022-02-05T12:30:00;2022-02-05T14:00:00 2022-02-05T16:30:00