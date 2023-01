Atelier d’écriture Ondres, 28 janvier 2023, Ondres .

Atelier d’écriture

2023-01-28 – 2023-01-28

Par des exercices ludiques et originaux, vous serez invité à stimuler votre imagination et à débloquer votre créativité tout en affirmant votre style.

Coaching et partages d’écriture avec Emma Millet.

Sur inscription.

+33 5 59 45 23 59

