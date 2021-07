Savigny-le-Temple L'Empreinte Savigny-le-Temple, Seine-et-Marne Atelier d’écriture musicale avec Mélie Fraisse L’Empreinte Savigny-le-Temple Catégories d’évènement: Savigny-le-Temple

L’objectif est de présenter un travail collectif : – Écrire un texte de type poétique en obéissant à une ou plusieurs consignes précises. – Ecrire un texte collectivement en veillant à sa cohérence, à sa précision (pronoms, mots de liaison, relations temporelles en particulier). – S’impliquer dans les activités de pratique musicale : jeux vocaux, chants en petits groupes ou en formation chorale, jeux rythmiques, improvisation… _**Artiste intervenant : Mélie Fraisse**_ _Premier Prix de violon puis Ingénieur du son diplômée du CNSM de Paris, Mélie Fraisse aborde la musique par le son, son traitement, ses signaux électriques._ _Beth Gibbons, J.S. Bach, Pinkfloyd, Prokofiev, Metronomy, Kraftwerk, The Doors, elle nourrit ses influences dans la sensualité, les profondeurs de la matière sonore et de l’écriture musicale, la transe et l’envoutement._ _Une poésie dans un cynisme doux, des chansons sur la vie, traitées par des atmosphères, des couleurs, des ambiances. Un mot souvent revient : Mélancolie, celle que l’on refuse parfois mais qu’on aime doucement._ Seulement 10 participants sur la journée de création. **CONTACT INSCRIPTION** **Alexis GODEFROY** **[a.godefroy@grandparissud.fr](mailto:a.godefroy@grandparissud.fr)** **06 20 76 70 48** **01 64 41 70 25**

Sur inscription, seulement 10 participants, public entre 9 et 12 ans.

Initier les jeunes à l’écriture d’une chanson et sensibilisation à la création musicale. En une journée, les participants découvriront les différentes étapes de création. L’Empreinte 301 avenue de l’Europe 77176 Savigny-le-Temple Savigny-le-Temple Seine-et-Marne

