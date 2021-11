Montpellier Domaine départemental Pierresvives Hérault, Montpellier Atelier d’écriture « Mots d’amour, mots de rupture » Domaine départemental Pierresvives Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

le samedi 22 janvier 2022 à 15:00

Mots d’amour et mots de rupture, de la longue lettre enflammée au plus moderne des SMS, venez écrire vos plus belles déclarations. Atelier accompagné dans l’après-midi, puis écriture libre en soirée, et enfin vote pour les productions préférées en clôture. Mots d’amour, mots de rupture, de la longue lettre enflammée au plus moderne des SMS, venez écrire vos plus belles déclarations Domaine départemental Pierresvives 907 rue du professeur blayac 34080 Montpellier Montpellier Mosson Hérault

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T16:30:00

