Lille Archives départementales du Nord Lille, Nord Atelier d’écriture médiévale – « Devenez un scribe » Archives départementales du Nord Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Atelier d’écriture médiévale – « Devenez un scribe » Archives départementales du Nord, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Lille. Atelier d’écriture médiévale – « Devenez un scribe »

du lundi 12 juillet au vendredi 6 août à Archives départementales du Nord

En abordant les notions telles que la naissance de notre alphabet, l’évolution des graphies ou encore les supports, les outils et les usages et procédés de l’écriture au Moyen Âge, cet atelier a pour objectif d’apporter à la fois des connaissances historiques, mais aussi de permettre une initiation à l’écriture du XIVe siècle et une création de son monogramme personnel sur papier de type parchemin. Les groupes sont limités à 10 personnes (tout public à partir de 8 ans avec présence obligatoire d’un adulte accompagnant pour les enfants). Contacts : Lucile Froissart / Mokrane Zegaoui

Gratuit

Découverte des origines et de l’évolution de notre alphabet et de notre écriture Archives départementales du Nord 22, rue Saint-Bernard 59000 Lille Lille Wazemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T14:00:00 2021-07-12T15:00:00;2021-07-26T14:00:00 2021-07-26T15:00:00;2021-08-04T14:00:00 2021-08-04T15:00:00;2021-08-06T10:00:00 2021-08-06T11:00:00;2021-08-06T14:00:00 2021-08-06T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu Archives départementales du Nord Adresse 22, rue Saint-Bernard 59000 Lille Ville Lille lieuville Archives départementales du Nord Lille