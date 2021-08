Ramonville-Saint-Agne Médiathèque Simone-de-Beauvoir Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Atelier d’écriture Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Atelier d’écriture Médiathèque Simone-de-Beauvoir, 10 septembre 2021, Ramonville-Saint-Agne. Atelier d’écriture

du vendredi 10 septembre au vendredi 17 septembre à Médiathèque Simone-de-Beauvoir

Écrivez de petits textes, poèmes, chansons, à une ou plusieurs mains, à partir de la rythmique et des mots du poète. Et pour celles et ceux qui voudrez poursuivre l’aventure, possibilité de mise en voix et de lectures publiques par l’EMEAR le vendredi 22 octobre. _Atelier d’écriture animé par_ [_Anna Valérie Reich, de l’Association de Fil(le) en récit)_](http://defillenrecit.fr/)

Gratuit, sur inscription. Passe sanitaire obligatoire

Venez faire une plongée de 3 heures dans l’univers de Brassens Médiathèque Simone-de-Beauvoir Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T15:00:00 2021-09-10T18:00:00;2021-09-17T15:00:00 2021-09-17T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Médiathèque Simone-de-Beauvoir Adresse Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville Ville Ramonville-Saint-Agne lieuville Médiathèque Simone-de-Beauvoir Ramonville-Saint-Agne