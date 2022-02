Atelier d’écriture Médiathèque Jacques Prévert Montbard Montbard Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Montbard

Atelier d’écriture Médiathèque Jacques Prévert Montbard, 23 mars 2022, Montbard. Atelier d’écriture

Médiathèque Jacques Prévert Montbard, le mercredi 23 mars à 18:30

Venez nous étonner au cours d’une séance où chacun lira à voix haute son texte contenant impérativement les dix mots (une page maxi) . Des jeux littéraires concluront la soirée.

Gratuit, sur inscription

Dis-moi Dix mots Médiathèque Jacques Prévert Montbard Passage Georges Brassens Montbard Montbard Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T18:30:00 2022-03-23T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Montbard Autres Lieu Médiathèque Jacques Prévert Montbard Adresse Passage Georges Brassens Montbard Ville Montbard lieuville Médiathèque Jacques Prévert Montbard Montbard Departement Côte-d'Or

Médiathèque Jacques Prévert Montbard Montbard Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbard/

Atelier d’écriture Médiathèque Jacques Prévert Montbard 2022-03-23 was last modified: by Atelier d’écriture Médiathèque Jacques Prévert Montbard Médiathèque Jacques Prévert Montbard 23 mars 2022 Médiathèque Jacques Prévert Montbard Montbard Montbard

Montbard Côte-d'Or