Vous aimez écrire ? Venez participer à cet atelier d’écriture. Rien de tel pour stimuler son imagination.

gratuit, nombre limité à 10 personnes

Atelier d’écriture animé par Marianne Laplace, de l’association Fasilarimer médiathèque Jacques-Prévert de Mions rue Fabian-Martin, 69780 Mions Mions Métropole de Lyon

2022-03-19T09:30:00 2022-03-19T12:00:00

