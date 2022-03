Atelier d’écriture Médiathèque Est Floresca Guépin Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Atelier d'écriture Médiathèque Est Floresca Guépin, 4 juin 2022, Nantes. 2022-06-04 Sur inscription à bm-centre-actionculturelle@mairie-nantes.fr

Horaire : 15:30

Gratuit : oui Sur inscription à bm-centre-actionculturelle@mairie-nantes.fr Dans le cadre du Mois de fiertés Contes LGBTQIA+Vous connaissez les contes tels que La Belle et la Bête ou Cendrillon ? Et si nous y introduisions un peu plus de diversité ? Venez réécrire vos contes préférés en version queer. Médiathèque Est Floresca Guépin

02 40 93 41 60 http://bm.nantes.fr

