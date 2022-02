Atelier d’écriture Médiathèque des Chartreux, 15 février 2022, Issy-les-Moulineaux.

Atelier d’écriture

Médiathèque des Chartreux, le mardi 15 février à 18:30

Rejoignez le temps d’une soirée, le poète, musicien, perfomeur Yekta pour un atelier d’écriture unique, dans le cadre de sa résidence d’écrivain à l’espace Andrée Chédid intitulée « Seul(e) en page, tout(te)s en scène, de la feuille blanche à une (re)connaissance publique ». Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension. COVID 19 : Pour accéder aux médiathèques, les visiteurs de plus de 12 ans et 2 mois révolus sont tenus de présenter un pass sanitaire valide et les plus de 16 ans un pass vaccinal valide.

Renseignements et inscription : 01 41 23 81 62

Avec l’artiste performeur Yekta.

Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-15T18:30:00 2022-02-15T20:30:00