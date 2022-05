Atelier d’écriture Médiathèque de Verrières Verrières Catégories d’évènement: Verrières

Atelier d’écriture Médiathèque de Verrières, 7 mai 2022, Verrières. Atelier d’écriture

Médiathèque de Verrières, le samedi 7 mai à 10:00

Atelier d’écriture animé par Brigitte Blanchet du Cercle Poétique du Montmorillonnais.

Entrée libre, gratuit

Atelier d’écriture pour tous les amoureux de la langue française Médiathèque de Verrières 2, Place de Coume 86410 Verrières Verrières Bas Conac Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T12:00:00

