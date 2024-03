Atelier d’écriture Médiathèque de Montmorillon Montmorillon, samedi 16 mars 2024.

Atelier d’écriture Atelier d’écriture ados/adultes Samedi 16 mars, 14h00 Médiathèque de Montmorillon Gratuit – Sur inscription

Début : 2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-16T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-16T17:00:00+01:00

Médiathèque de Montmorillon 9, avenue pasteur Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05.49.91.78.09 http://www.mediatheque.montmorillon.fr https://www.facebook.com/mediathequemontmorillon

atelier d’écriture printemps des poètes