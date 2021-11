Livarot-Pays-d'Auge Médiathèque de Livarot Calvados, Livarot-Pays-d'Auge Atelier d’écriture Médiathèque de Livarot Livarot-Pays-d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Livarot-Pays-d'Auge

Atelier d’écriture Médiathèque de Livarot, 11 juin 2022, Livarot-Pays-d'Auge. Atelier d’écriture

Médiathèque de Livarot, le samedi 11 juin 2022 à 10:00 Sur inscription

Animé par Laure de l’association Graines d’idées, partagez un moment convivial pour jouer librement avec les mots. Médiathèque de Livarot Livarot Livarot-Pays-d’Auge Livarot Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Livarot-Pays-d'Auge Autres Lieu Médiathèque de Livarot Adresse Livarot Ville Livarot-Pays-d'Auge lieuville Médiathèque de Livarot Livarot-Pays-d'Auge