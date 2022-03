Atelier d’écriture Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire

Nièvre

Atelier d’écriture Médiathèque de Cosne, 7 mai 2022, Cosne-Cours-sur-Loire. Atelier d’écriture

du samedi 7 mai au samedi 3 décembre à Médiathèque de Cosne

Atelier d’écriture Apportez votre créativité, nous vous fournirons les règles du jeu, les stylos et le papier. Atelier animé par Marie-Claude Pannet.

Gratuit

Atelier d’écriture Médiathèque de Cosne 6 rue des forges 58200 cosne cours sur loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T14:00:00 2022-05-07T16:00:00;2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T16:00:00;2022-09-10T14:00:00 2022-09-10T16:00:00;2022-10-22T14:00:00 2022-10-22T16:00:00;2022-12-03T14:00:00 2022-12-03T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire, Nièvre Autres Lieu Médiathèque de Cosne Adresse 6 rue des forges 58200 cosne cours sur loire Ville Cosne-Cours-sur-Loire lieuville Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire Departement Nièvre

Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cosne-cours-sur-loire/

Atelier d’écriture Médiathèque de Cosne 2022-05-07 was last modified: by Atelier d’écriture Médiathèque de Cosne Médiathèque de Cosne 7 mai 2022 Cosne-Cours-sur-Loire Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire

Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre