Médiathèque de Chantepie, le samedi 14 mai à 14:00

Atelier d’écriture avec Marie-Laure Cloarec. Venez partager le plaisir d’écrire et laissez vagabonder votre imagination au travers de poèmes, jeux d’écriture, nouvelles et récits. Révélez votre potentiel créatif et vivez une aventure collective et intérieure. À partir de 14 ans

Sur inscription

Avec Marie-Laure Cloarec Médiathèque de Chantepie 86 avenue André Bonnin 35135 Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T16:30:00

