Atelier d’écriture Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Atelier d’écriture Médiathèque centre-ville, 14 mai 2022, Issy-les-Moulineaux. Atelier d’écriture

Médiathèque centre-ville, le samedi 14 mai à 14:00

La médiathèque vous propose de participer à un atelier d’écriture avec Lucine Ailloud, autrice, diplômée en master création littéraire de l’université Cergy-Pontoise. L’atelier permettra vous initier aux techniques et aux subtilités du travail d’écriture littéraire. À l’issue de ce cycle, vous posséderez ainsi une solide base afin de poursuivre l’expérience par vous-même. Vous vous engagez pour trois séances de 3h sur 3 semaines le samedi de 14h à 17h (9 avril, 16 avril, 14 mai), pour vous permettre un travail personnel de création et un suivi avec l’intervenante. Attention, 10 places maximum. Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension.

Renseignements et inscription: 01 41 23 80 69

Avec Lucine Ailloud, autrice. Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Médiathèque centre-ville Adresse 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Atelier d’écriture Médiathèque centre-ville 2022-05-14 was last modified: by Atelier d’écriture Médiathèque centre-ville Médiathèque centre-ville 14 mai 2022 Issy-les-Moulineaux Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine