Animé par Laure Marie-Marjollet de l’association Graines d’idées. Participer pour : profiter d’un instant suspendu, de jouer librement avec les mots, partager sans jugement, écouter et se laisser surprendre et s’émerveiller ensemble. Dans cet atelier mensuel (en alternance un mois à la médiathèque de Lisieux, le mois suivant à la bibliothèque de Livarot), il ne sera question ni d’orthographe ni de conjugaison ; chacun pourra s’y exprimer librement ; pas de compétition, pas d’évaluation. Pour ado et adultes. Sans inscription ni engagement.

Gratuit

