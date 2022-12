Atelier d’écriture Mareuil en Périgord Mareuil en Périgord Catégories d’évènement: Dordogne

Atelier d'écriture 2 place André Marchaps Espace socioculturel Le Ruban Vert Mareuil en Périgord Dordogne

2023-01-25

C'est le début de l'organisation de Carnaval 2023 ! Venez imaginer cette nouvelle édition et en écrire les grandes lignes avec le Ruban Vert et la compagnie Le Passage.

+33 5 53 56 74 70

