Atelier d'écriture – Maison Rouge 2021-09-15 – 2021-09-15 Musée des Vallées cévenoles, Maison rouge 5 rue de l'Industrie

Saint-Jean-du-Gard Gard Musée des Vallées cévenoles, Maison rouge Saint-Jean-du-Gard Gard Saint-Jean-du-Gard L’atelier mis en place par Maison Rouge à pour thème les clés de l’écriture poétique et les mots justes inspirés de l’observation de ce qui nous entoure. *Infos pratiques – Le 15 septembre 2021 – De 14h à 17h – Tout public – Sur réservation par téléphone ou mail maisonrouge@alesagglo.fr +33 4 66 85 10 48 Droits gérés dernière mise à jour : 2021-09-07 par CEVENNES TOURISME

Détails Catégories d'évènement: Gard, Saint-Jean-du-Gard
Lieu Saint-Jean-du-Gard
Adresse Musée des Vallées cévenoles, Maison rouge 5 rue de l'Industrie
Ville Saint-Jean-du-Gard