Sane-et-Loire 4.5 4.5 EUR Quel que soit votre style de prédilection, venez affuter votre plume et libérer votre imaginaire au cours d’un atelier inspiré par la thématique des portraits.

Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

Par les bibliothécaires de la médiathèque de Mâcon.

En partenariat avec l’opération « Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Comté ».

Tout public dès 12 ans

Public : familles

Durée : 3h claire.santoni-magnien@ville-macon.fr +33 3 85 39 90 38 Musée des Ursulines 5 rue de la Préfecture Mâcon

