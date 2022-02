Atelier d’écriture Lycée Joseph Gaillard Fort-de-France Catégorie d’évènement: Fort de France

Atelier d’écriture Lycée Joseph Gaillard, 18 mars 2022, Fort-de-France. Atelier d’écriture

Lycée Joseph Gaillard, le vendredi 18 mars à 14:30

Etonnez-vous en écrivant des textes explosifs et emportez vos drôles de bombes pour les partager avec ceux que vous aimez !

Inscription ouverte aux élèves et à tous les personnels (anciens et nouveaux) de l’établissement/ 25 places maximum

Dis-moi Dix mots Lycée Joseph Gaillard Rue Marie-Thérèse Gertrude 97233 Fort-de-France Fort-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T14:30:00 2022-03-18T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Fort de France Autres Lieu Lycée Joseph Gaillard Adresse Rue Marie-Thérèse Gertrude 97233 Fort-de-France Ville Fort-de-France lieuville Lycée Joseph Gaillard Fort-de-France

Lycée Joseph Gaillard Fort-de-France https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fort-de-france/

Atelier d’écriture Lycée Joseph Gaillard 2022-03-18 was last modified: by Atelier d’écriture Lycée Joseph Gaillard Lycée Joseph Gaillard 18 mars 2022 Fort-de-France Lycée Joseph Gaillard Fort-de-France

Fort-de-France