Atelier d’écriture ludique Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Catégories d’évènement: Cher

Saint-Amand-Montrond

Atelier d’écriture ludique Saint-Amand-Montrond, 25 février 2022, Saint-Amand-Montrond. Atelier d’écriture ludique Saint-Amand-Montrond

2022-02-25 09:00:00 – 2022-02-25 12:00:00

Saint-Amand-Montrond Cher Saint-Amand-Montrond Atelier proposé en partenariat avec le CCAS. Les participants sont invités à venir avec crayons de couleur, stylos, feutres, colle, scotch, papiers, journaux, revues et ciseaux. Réservation obligatoire par téléphone. Atelier limitée à 12 participants. +33 2 48 63 83 10 Pixabay

Saint-Amand-Montrond

dernière mise à jour : 2022-01-20 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

Détails Catégories d’évènement: Cher, Saint-Amand-Montrond Autres Lieu Saint-Amand-Montrond Adresse Ville Saint-Amand-Montrond lieuville Saint-Amand-Montrond