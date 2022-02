Atelier d’écriture ludique Oulipokid Bibliothèque Aimé Césaire, 9 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 09 mars 2022

de 16h00 à 17h00

gratuit

Atelier d’écriture ludique animé par Rosine Klatzmann dans le cadre de la semaine de la langue française

Et si on jouait avec les mots ? Et si on s’amusait à créer des textes bizarres, drôles, émouvants, poétiques ou complètement fous ? Tout cela est possible avec OULIPOKID, grâce à l’écriture sous contrainte qui stimule l’imagination et libère la créativité.

De 9 à 12 ans

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder Paris 75014

13 : Plaisance (Paris) (178m) 62 : Vercingétorix (Paris) (174m)



Contact : 0145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequeAimeCesaire/

Atelier;Enfants

