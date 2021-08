Atelier d’écriture ludique et créative Sens, 20 septembre 2021, Sens.

Atelier d’écriture ludique et créative 2021-09-20 – 2021-09-20 Atelier La Couleur des Mots 18 Quai Docteur Albert Schweitzer

Sens Yonne

Corinne MAZUIR vous propose plusieurs ateliers d’écriture ludique et créative.

Développer le plaisir d’écrire, sa spontanéité avec les mots à travers des jeux d’écriture individuels et collectifs, des textes supports dans les domaines du souvenir, du présent et de l’imaginaire.

C’est avant tout un lieu d’échange, d’expérimentation de sa propre écriture, d’invention et d’exercice de sa créativité littéraire. C’est aussi le partage avec d’autres participants.

Pour tout public : avoir envie de tenter l’expérience. La mixité des âges et des horizons de chacun est toujours une richesse dans le groupe. Ateliers accessibles à tous, aucun pré-requis littéraire nécessaire, l’intention est de s’amuser avec les mots au fil des propositions données par l’animatrice.

Jauge limitée, inscription nécessaire par sms ou mail.

contact@ateliersdesmots.fr http://www.ateliersdesmots.fr/

