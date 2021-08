Saint-Clément Saint-Clément Saint-Clément, Yonne Atelier d’écriture ludique et créative Saint-Clément Saint-Clément Catégories d’évènement: Saint-Clément

Yonne

Atelier d’écriture ludique et créative Saint-Clément, 4 septembre 2021, Saint-Clément. Atelier d’écriture ludique et créative 2021-09-04 14:30:00 – 2021-09-04 16:30:00 Parc de la Ballastière 6 Rue de la République

Saint-Clément Yonne Saint-Clément EUR 15 15 Participez en compagnie d’un petit groupe à un atelier d’écriture ludique et créative.

Bénéficiez de l’inspiration de Dame Nature.

Après une courte présentation, des petits jeux d’écriture pour “s’échauffer” et lâcher-prise, une proposition à partir de différents supports vous sera communiquée. Chacun aura un temps d’écriture dans un coin du parc de son choix. Ensuite nous nous retrouverons pour le partage des textes.

Accessible à tous.

Prévoyez votre cahier préféré, vos feuilles volantes… comme vous le souhaitez et vos crayons, stylos ! Un petit pliant.

