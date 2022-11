Atelier d’écriture ludique

2022-12-13 20:00:00 – 2022-12-13 21:30:00 EUR 10 10 « Dompter les Amis-mots »

Venez jouer avec les Amis-mots en petit groupe avec William Larqué, auteur parolier. Atelier ouvert à tou-te-s.

Nul besoin d’être expert en écriture, il suffit de venir avec sa bonne humeur, du papier et un stylo. « Dompter les Amis-mots »

