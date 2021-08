Bischoffsheim Bischoffsheim Bas-Rhin, Bischoffsheim Atelier d’écriture – Lourd comme une plume Bischoffsheim Bischoffsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bischoffsheim

Atelier d’écriture – Lourd comme une plume Bischoffsheim, 15 septembre 2021, Bischoffsheim. Atelier d’écriture – Lourd comme une plume 2021-09-15 14:30:00 – 2021-09-15 16:00:00

Bischoffsheim Bas-Rhin Sans complexe et dans une bonne ambiance, venez affuter votre plume et partager votre imaginaire ! Un atelier d’initiation qui deviendra un rendez-vous mensuel, pour se retrouver, s’exprimer et écrire librement ! Peu importe votre expérience, l’essentiel c’est la créativité. Durée : 1h30 Dès 10 ans Pass sanitaire non nécessaire – Sur inscription Un atelier d’initiation pour les ados (dès 10 ans) qui deviendra un rendez-vous mensuel, pour se retrouver, s’exprimer et écrire librement ! Peu importe votre expérience, l’essentiel c’est la créativité. +33 3 88 50 75 02 Sans complexe et dans une bonne ambiance, venez affuter votre plume et partager votre imaginaire ! Un atelier d’initiation qui deviendra un rendez-vous mensuel, pour se retrouver, s’exprimer et écrire librement ! Peu importe votre expérience, l’essentiel c’est la créativité. Durée : 1h30 Dès 10 ans Pass sanitaire non nécessaire – Sur inscription dernière mise à jour : 2021-08-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Bischoffsheim Autres Lieu Bischoffsheim Adresse Ville Bischoffsheim lieuville 48.48631#7.49334