Atelier d’écriture “Lettres d’amour” par Florence Huguenin, écrivaine publique Musée de Carouge Carouge GE Catégorie d’évènement: Carouge (GE)

Atelier d’écriture “Lettres d’amour” par Florence Huguenin, écrivaine publique Musée de Carouge, 8 mai 2022, Carouge GE. Atelier d’écriture “Lettres d’amour” par Florence Huguenin, écrivaine publique

Musée de Carouge, le dimanche 8 mai à 14:30

Louise de Vilmorin a entretenu une longue correspondance avec ses ami.es. Grande amoureuse, la femme de lettres française aimait jouer avec les mots et les sonorités. À travers des exercices ludiques, vous développerez votre créativité et jonglerez avec le vocabulaire amoureux pour exprimer l’amour dans toute sa fantaisie.

0

A travers des exercices ludiques, vous développerez votre créativité et jonglerez avec le vocabulaire amoureux pour exprimer l’amour dans toute sa fantaisie. Musée de Carouge Place de Sardaigne 2, 1227 Carouge GE Carouge GE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-08T14:30:00 2022-05-08T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Carouge (GE) Autres Lieu Musée de Carouge Adresse Place de Sardaigne 2, 1227 Carouge GE Ville Carouge GE lieuville Musée de Carouge Carouge GE

Musée de Carouge Carouge GE https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carouge-ge/

Atelier d’écriture “Lettres d’amour” par Florence Huguenin, écrivaine publique Musée de Carouge 2022-05-08 was last modified: by Atelier d’écriture “Lettres d’amour” par Florence Huguenin, écrivaine publique Musée de Carouge Musée de Carouge 8 mai 2022 Carouge (GE) Musée de Carouge Carouge GE

Carouge GE