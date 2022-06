ATELIER D’ÉCRITURE – LES MOTS QUE L’ON SÈME Bonnétable Bonnétable Catégories d’évènement: Bonnétable

Sarthe

ATELIER D’ÉCRITURE – LES MOTS QUE L’ON SÈME Bonnétable, 28 juillet 2022, Bonnétable. ATELIER D’ÉCRITURE – LES MOTS QUE L’ON SÈME

1, rue d’Isly Jardin Potager Bonnétable Sarthe Jardin Potager 1, rue d’Isly

2022-07-28 – 2022-07-28

Jardin Potager 1, rue d’Isly

Bonnétable

Sarthe Bonnétable Promenade dans le jardin, en se laissant bercer par le paysage et la nature. Semer des mots pour écouter les silences.

Rendez-vous à 10h30 au Jardin Potager à Bonnétable

Tarif : 3€/personne

Inscription auprès de l’Office de Tourisme au 02 43 97 60 63 Dans le cadre des Rencontres Littéraires proposées par l’Office de Tourisme, Séverine vous invite à partager un moment convivial tous les jeudis matins jusqu’à fin septembre ! contact@tourisme-maine-saosnois.com +33 2 43 97 60 63 http://www.tourisme-maine-saosnois.com/ Promenade dans le jardin, en se laissant bercer par le paysage et la nature. Semer des mots pour écouter les silences.

Rendez-vous à 10h30 au Jardin Potager à Bonnétable

Tarif : 3€/personne

Inscription auprès de l’Office de Tourisme au 02 43 97 60 63 Jardin Potager 1, rue d’Isly Bonnétable

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Bonnétable, Sarthe Other Lieu Bonnétable Adresse Bonnétable Sarthe Jardin Potager 1, rue d'Isly Ville Bonnétable lieuville Jardin Potager 1, rue d'Isly Bonnétable Departement Sarthe

Bonnétable Bonnétable Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bonnetable/

ATELIER D’ÉCRITURE – LES MOTS QUE L’ON SÈME Bonnétable 2022-07-28 was last modified: by ATELIER D’ÉCRITURE – LES MOTS QUE L’ON SÈME Bonnétable Bonnétable 28 juillet 2022 1 rue d'Isly Jardin Potager Bonnétable Sarthe

Bonnétable Sarthe