Atelier d’écriture « Les Fugitives » Maison de l’air Paris, 18 novembre 2023, Paris.

Du samedi 18 novembre 2023 au dimanche 19 novembre 2023 :

.Public adolescents adultes. payant

Places limitées.

Prix libre

Des ateliers d’écriture en non mixité et mixité pour explorer notre rapport au corps.

Les Fugitives

Atelier d’écriture le samedi 18 et dimanche 19 novembre en mixité et non mixité sur le thème de la possession et dépossession du corps.

Rendez-vous à la maison de l’air dans le 20e au cœur de l’expo @diademuertas_ qui vise à sensibiliser aux violences de genre et aux féminicides. Ce sera l’occasion d’explorer notre rapport au corps, un corps qui parfois nous est étranger et compliqué de comprendre.

Cet atelier sera animé par Alice Polette, autrice primée par Unicef en 2019 et actuellement en master de création littéraire à Paris 8 et Noé, artiste pluridisciplinaire qui expose son installation poétique Les Fugitives .

3 ateliers :

* Samedi 18 novembre :

10h-12h : 14 ans à 20 ans en non-mixité (réservé aux adolescentes et jeunes adultes)

14h-16h : Tout public

* Dimanche 19 novembre :

10h-12h : Non mixité ( Femmes, non-binaires)

Maison de l’air 27 Rue Piat 75020 Paris

Contact : noemie.sc@icloud.om https://www.instagram.com/noesans_arche

