Parce qu’il n’y a pas d’âge pour aimer et parce que l’amour revêt de multiples formes, les enfants aussi ont leur mot à dire sur le sujet ! A partir de petits jeux et de grandes questions, les enfants seront invités à rédiger un court texte sur un des amours de leur jeune vie. Affichage dans la médiathèque pour ceux qui le souhaiteront !

8 enfants maximum, sur inscription

Médiathèque Jacques-Prévert 6 passage Jacques Prévert 92700 Colombes Colombes Hauts-de-Seine

