Pipriac Ille-et-Vilaine Pipriac Samedi 19 février : de 16h à 17h45 – Atelier d’écriture : « Le voyage est un retour vers l’essentiel » à la médiathèque de Pipriac.

Dans le cadre du concours Photo « Le voyage est un retour vers l’essentiel », venez rédiger la légende de votre photo !

