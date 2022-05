Atelier d’écriture : le verre et la plume Siorac-en-Périgord Siorac-en-Périgord Catégories d’évènement: Dordogne

Siorac-en-Périgord

Atelier d’écriture : le verre et la plume Siorac-en-Périgord, 21 mai 2022, Siorac-en-Périgord. Atelier d’écriture : le verre et la plume Siorac-en-Périgord

2022-05-21 – 2022-05-21

Siorac-en-Périgord Dordogne Siorac-en-Périgord 20 EUR Atelier d’écriture : Le Verre et la Plume. Dégustation Oenologique et Ecriture.

Samedi 21 mai 2022 de 10H30 à 18H00 à Siorac en Périgord.

Inscription obligatoire au : 06 32 69 86 27

Prix : 25 euros ( 20 euros pour les adhérents à l’association l’Echo des Fontaines).

Siorac-en-Périgord

