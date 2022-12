Atelier d’écriture : le texte dans la Bande dessinée Bibliothèque Benoîte Groult Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier d’écriture : le texte dans la Bande dessinée Bibliothèque Benoîte Groult, 20 janvier 2023, Paris. Le vendredi 20 janvier 2023

de 17h00 à 19h00

. gratuit Réservation en ligne ou au près des bibliothécaires ou par téléphone au 01 43 22 42 18 Vous avez envie d’écrire, mais l’angoisse de la page blanche vous taraude ? Profitez des nuits de la lecture pour disséquer ensemble plusieurs BD et révéler votre créativité ! Dans cet atelier, nous porterons une attention particulière au texte dans la bande dessinée. Il n’est pas question d’écrire un scénario (en deux heures, nous serions très très fort.e.s ; ). Pour les fidèles, attention, cet atelier a déjà eu lieu en visio en juin 2020. Inscription obligatoire, nombre de places limité. Ouvert à tou.te.s à partir de 15 ans Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-benoite-groult-19532 01 43 22 42 18 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.billetweb.fr/atelier-le-texte-dans-la-bd

Bibliothèque Benoîte Groult Adresse 25 Rue du Commandant René Mouchotte Ville Paris

