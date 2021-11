Le Pouliguen Le Pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique ATELIER D’ÉCRITURE Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

ATELIER D’ÉCRITURE Le Pouliguen, 18 novembre 2021, Le Pouliguen. ATELIER D’ÉCRITURE Le Pouliguen

2021-11-18 14:00:00 – 2021-11-18 17:00:00

Le Pouliguen Loire-Atlantique Vous avez envie d’écrire mais n’osez pas vous lancer ?

Participez aux ateliers animés par Frédérique Maupu-Flament, journaliste et auteure.

Ateliers sur 8 séances bibliotheque@mairie-lepouliguen.fr +33 2 40 62 31 38 https://bibliotheque.lepouliguen.fr/ Vous avez envie d’écrire mais n’osez pas vous lancer ?

Participez aux ateliers animés par Frédérique Maupu-Flament, journaliste et auteure.

Ateliers sur 8 séances Le Pouliguen

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu Le Pouliguen Adresse Ville Le Pouliguen lieuville Le Pouliguen