Atelier d’écriture « Le Monde » – Apprenez aux côtés de Chloé Delaume Groupe Le Monde Paris, lundi 25 mars 2024.

Du lundi 25 mars 2024 au vendredi 29 mars 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 18h00 à 21h00

.Public adultes. payant

Les ateliers du Monde sont des cycles de cours d’écriture à Paris, proposés par le journal Le Monde.

Cette formation s’adresse à tous les passionnés d’écriture, amateurs comme professionnels.

Que votre objectif soit d’acquérir de nouvelles compétences ou de perfectionner votre art, nos intervenants vous partagent leur expertise pour progresser dans vos écrits.

Atelier d’écriture sur l’autofiction avec l’écrivaine Chloé Delaume, lauréate du Prix Décembre 2001 pour « Le Cri du Sablier » et du Prix Médicis 2020 avec « Le Cœur synthétique ».

Détails de l’atelier

L’autofiction est un genre littéraire des plus particuliers, à ne surtout pas confondre avec le témoignage ou l’autobiographie. Il ne s’agit pas de livrer une parole brute, ni de rédiger un simple récit de vie. Serge Doubrosky en 1977 définissait lui-même ce terme, qui était de son invention : « Fiction, d’événements et de faits strictement réels ; si l’on veut, autofiction, d’avoir confié le langage d’une aventure à l’aventure du langage, hors sagesse et hors syntaxe du roman, traditionnel ou nouveau ». La question de la langue est ici primordiale, autant que celle du pacte de lecture.

Après un petit cours permettant de mieux cerner historicité et enjeux de la fictionnalisation de soi, cet atelier permettra de poser les bases de votre projet d’écriture. L’objectif est de repartir avec une ébauche de premier chapitre et une idée de plan. Bien que votre vécu soit votre matériau, c’est un geste littéraire qui tentera de s’effectuer au fil des cessions de l’atelier. Ne perdez pas de vue que la littérature n’est pas une thérapie.

Auteur

Chloé Delaume est née en 1973. Elle pratique l’écriture sous de multiples formes et supports depuis vingt-cinq ans, privilégiant le genre autofictif dans ses travaux. Lauréate du Prix Décembre 2001 pour Le Cri du Sablier, elle a obtenu le Prix Médicis 2020 avec Le Cœur synthétique. Lectrice pour le comité littérature des éditions du Seuil, elle accompagne également de jeunes autrices dans le cadre de son mentorat à la Villa Valmont, dont elle est marraine.

RECOMPENSES

Prix Décembre 2001

Prix Médicis 2020

Pour plus de détails, rendez-vous au lien suivant.

Vous avez une question ? Contactez-nous à cette adresse : ateliers@lemonde.fr

Groupe Le Monde 67 Avenue Pierre Mendes France 75013 Paris

Contact : https://ateliers.lemonde.fr/Chlo%C3%A9-Delaume/129 ateliers@lemonde.fr https://ateliers.lemonde.fr/Chlo%C3%A9-Delaume/129

Le Monde