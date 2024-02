ATELIER D’ÉCRITURE Le Mans, jeudi 15 février 2024.

Et si Cendrillon envoyait promener sa célèbre chaussure, sa famille et son soupirant pour se lancer dans la culture de citrouilles bio ? Et si Roméo et Juliette ne mouraient pas mais décidaient d’aller s’installer en Argentine pour apprendre le tango et élever leur famille nombreuse ? Le cinquième atelier d’écriture de la Bibliothèque universitaire aura lieu jeudi 15 février à 18h30 en salle Belon. Vous aurez l’occasion de modifier le cours de l’histoire en suivant le thème proposé par Pierre Salam Et si c’était autrement… réécrivons notre histoire favorite .

Gratuit et ouvert à tous sur inscription à l’adresse suivante bu-action-culturelle@univ-lemans.fr

Revisitez vos classiques ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 18:30:00

fin : 2024-02-15 20:00:00

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

